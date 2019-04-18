В Самаре из-за ремонта Заводского шоссе изменят схему движения трамваев №8 и №25

СЕГОДНЯ 16:03 2019-04-18T16:03:06+03:00

20 и 21 апреля общественный транспорт не будет ходить от улицы Железной Дивизии до БТЭЦ

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В Самаре из-за капитального ремонта участка Заводского шоссе от улицы XXII Партсъезда до улицы Земеца изменят схему движения двух трамваев - №8 и №25. Речь идет о двух днях – 20 и 21 апреля, сообщает пресс-служба городской мэрии.

- С 07:00 20 апреля 2019 года до 22:00 21 апреля 2019 года будет закрыто движение трамваев по маршрутам № 8 и № 25 по пр. Кирова - на участке от ул. Железной Дивизии до БТЭЦ, - говорится в сообщении.

Таким образом, трамваи будут ходить по следующим маршрутам:

№ 8 – «Завод Металлург – Юнгородок»;

№ 25 – «Барбошина поляна - Юнгородок».

ИСТОЧНИК KP.RU