В Самарской области будут судить этническую банду, которая продавала героин

СЕГОДНЯ 16:30 2019-04-18T16:30:39+03:00

Сейчас обвиняемые находятся под арестом. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области в суд направили дело этнической группировки, которая промышляла сбытом наркотиков. Фигурантов в деле четверо. Все они родственники, живут в Самарской и Ульяновской областях. Об этом сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте.

- Сотрудники Сызранского ЛО МВД на транспорте вместе с сотрудниками УФСБ России по региону в августе 2018 года на паромной переправе через Волгу задержали двух мужчин, которых подозревали в незаконном распространении наркотиков. Во время досмотра у них нашли 35 граммов героина. В то же время в разных районах Сызрани задержали еще нескольких фигурантов. Во время обысков у них нашли весы, телефоны, мобильные устройства для выхода в интернет и банковские карты, используемые в преступной деятельности, а также адреса тайников-закладок, - рассказали правоохранители.

Сотрудники полиции доказали семь фактов сбыта героина. Сейчас обвиняемые находятся под арестом. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU