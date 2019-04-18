«АКОМ» провел для молодежи «Неделю без турникетов»

СЕГОДНЯ 16:36 2019-04-18T16:36:06+03:00

15-19 апреля на аккумуляторном производстве «АКОМ» в Жигулевске побывали учащиеся четырех городских школ, а также первокурсники Жигулевского государственного колледжа

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Экскурсии были организованы в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов».

Акция является ежегодной и представляет собой один из элементов широкомасштабного профориентационного проекта «Работай в России!», направленного на профориентационное информирование о деятельности ведущих отечественных предприятий и популяризацию профессий, востребованных в промышленности. Лидер аккумуляторной отрасли РФ – компания «АКОМ» является постоянным участником подобных мероприятий.

В ходе экскурсии по производственной площадке, школьники и студенты подробно ознакомились со всеми этапами создания аккумуляторных батарей, современным высокотехнологичным оснащением завода, его историей и достижениями. Кроме того, юные гости «АКОМа» получили возможность узнать о востребованных профессиях, уточнить условия труда, задать специалистам интересующие вопросы.

Благодаря таким мероприятиям, у молодежи есть отличный шанс как можно раньше определиться с выбором будущей профессии, а значит, положительно решить вопрос трудоустройства. Группа компаний «АКОМ» - отличное место для начала карьеры, возможность получить бесценный опыт, работая вместе с лучшими специалистами аккумуляторной отрасли. Компания находится в постоянном динамичном развитии, и у ее сотрудников есть реальные перспективы профессионального роста.Здесь всегда открыты двери для молодых, и многие руководители начинали свой трудовой путь на «АКОМе» с простых рабочих и рядовых специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU