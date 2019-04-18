2019-04-18T16:45:25+03:00
Политика

В Самарской области спецназовцы ЦВО совершили больше тысячи прыжков с парашютом с предельных высот в рамках контрольной проверки

Итоги проверки подведут на ближайшем заседании Центрального военного округа с участием руководящего состава.
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: пресс-служба ЦВОФото: пресс-служба ЦВО
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На полигоне Новая Бинарадка в Самарской области военнослужащие подразделения специального назначения ЦВО, которые базируются в нашем регионе, совершили больше тысячи прыжков с парашютом с предельных высот. Сделали они это в рамках итоговой проверки за зиму, в которой приняли участие больше 1,5 тысяч спецназовцев и свыше 300 единиц военной техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

- На полигоне Новая Бинарадка спецназовцы выполняли десантирование из вертолетов Ми-8 с высоты 4 иысячи метров, предельной для парашютной подготовки. Военнослужащие использовали парашюты «Арбалет-1» и «Арбалет-2», хорошая маневренность которых позволяет приземлиться на ограниченную площадь даже в сложных метеоусловиях, - отметили в пресс-службе ЦВО.

После приземления группы спецназовцев совершили 20-ти километровый марш в точку сбора, где прошли контрольные стрельбы из штатного оружия. Там же военнослужащие проводили засады, исходя из обстановки, налеты, захват языка и уничтожение диверсантов условного противника.

- Сбор и доставку групп спецназа в пункт постоянной дислокации осуществляли штатные бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тигр-М СпН», которые отрабатывали противодиверсионные маневры, - уточнили в ЦВО.

Итоги проверки подведут на ближайшем заседании Центрального военного округа с участием руководящего состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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