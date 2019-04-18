2019-04-18T18:09:31+03:00
Происшествия

«Пожар локализован»: в Тольятти справились с горящей травой вдоль трассы

Огонь захватил площади в 500 кв.м.
Евгения ВАСИНА
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Никто не пострадалНикто не пострадалФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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В Тольятти потушили горящее поле. Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области отчитались о ликвидации крупного пожара в Центральном районе Автограда.

- В 15 часов 54 минуты пожар локализован. В 16 часов 8 минут полностью ликвидирован, - сообщили в МЧС.

Напомним, сухая трава загорелась у гипермаркета «Метро» днем в четверг, 18 апреля. Огонь быстро распространился вдоль Хрящевского шоссе. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. С огнем боролись 24 пожарных на шести машинах.

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В Тольятти горит трава за торговым центром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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