«Пожар локализован»: в Тольятти справились с горящей травой вдоль трассы

СЕГОДНЯ 17:42 2019-04-18T18:09:31+03:00

Никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

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В Тольятти потушили горящее поле. Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области отчитались о ликвидации крупного пожара в Центральном районе Автограда.

- В 15 часов 54 минуты пожар локализован. В 16 часов 8 минут полностью ликвидирован, - сообщили в МЧС.

Напомним, сухая трава загорелась у гипермаркета «Метро» днем в четверг, 18 апреля. Огонь быстро распространился вдоль Хрящевского шоссе. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. С огнем боролись 24 пожарных на шести машинах.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/704012" frameborder="0"></iframe> В Тольятти горит трава за торговым центром.

ИСТОЧНИК KP.RU