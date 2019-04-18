«Пожар локализован»: в Тольятти справились с горящей травой вдоль трассы
В Тольятти потушили горящее поле. Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области отчитались о ликвидации крупного пожара в Центральном районе Автограда.
- В 15 часов 54 минуты пожар локализован. В 16 часов 8 минут полностью ликвидирован, - сообщили в МЧС.
Напомним, сухая трава загорелась у гипермаркета «Метро» днем в четверг, 18 апреля. Огонь быстро распространился вдоль Хрящевского шоссе. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. С огнем боролись 24 пожарных на шести машинах.
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В Тольятти горит трава за торговым центром.
ИСТОЧНИК KP.RU