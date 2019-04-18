В Тольятти под колеса автолюбительницы попал пенсионер

СЕГОДНЯ 18:01 2019-04-18T18:01:07+03:00

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В Тольятти помощь медиков потребовалась 71-летнему пенсионеру. Дедушка переходил дорогу по улицу Мира по нерегулируеомому пешеходному переходу. По этой же улицы в направлении улицы Карбышева ехала 50-летняя женщина на автомобиле «Рено». На переходном переходе автолюбительница наехала на пешехода.

- Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что ДТП произошло 17 апреля в 15:50. По предварительной версии полицейских, в пути следования женщина допустила наезд на пешехода. В результате ДТП мужчине-пешеходу, после осмотра в лечебном учреждении, назначено амбулаторное лечение, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В полиции также уточнили, что по данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель была в трезвом состоянии. По факту случившегося проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU