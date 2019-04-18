Самый бедный депутат сызранской городской думы заработал за год 12 тысяч рулей и 7 копеек

СЕГОДНЯ 20:23 2019-04-18T20:42:32+03:00

Но не все депутаты заработали так мало Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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Депутаты городской думы Сызрани рассказали о своем имуществе и доходах за 2018 год. Соответствующие сведения появились на сайте Думы.

Так самым состоятельным оказался Андрей Неронов. Он заработал 30,172 млн. рублей. В собственности депутата также две иномарки - Volkswagen Tiguan и Mercedes-Benz С 250, а также автомобильный прицеп, жилой дом, земельный участок и квартира. На втором месте Екатерина Ермолаева. Ее доход составил 7,248 млн. рублей. А среди имущества легковушка Нисан и грузовой автомобиль. Замыкает тройку состоятельных депутатов – Сергей Серпер. Его доход - 4,635 млн. рублей. Самый внушительный список собственной недвижимости у Виктора Староверова. Он владеет 17 земельными участками, жилым дом, 4 квартирами и 47 нежилыми зданиями. Также в его собственности 50 легковых и грузовых машин, прицепы, погрузчики и катер.

А вот среди парламентариев с самым низким доходом оказались депутат от КПРФ Александр Чернов – всего 12 тысяч рублей и депутат от ЛДПР Екатерина Зуева с годовым доходом 35 тысяч рублей. Также в числе не богатых оказалась Анна Семенова. Она показала доход в 58 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU