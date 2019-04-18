Самарцев приглашают на фестиваль языков
Проверить свои знания культуры Германии и немецкого языка, посетить мастер-классы от иностранных студентов, профессоров и доцентов по 16 языкам, среди которых: корейский, тибетский, армянский, болгарский, тамильский, французский, эсперанто и др. Стать участником мастер-класс по основам успешной презентации и встретиться с переводчиком, исследователем и популяризатором тибетского языка Тамарой Илюхиной. Все это можно будет сделать в субботу 20 апреля на Самарском фестивале языков. А завершится фестиваль праздничным концертом.
Мероприятие состоится по адресу: ул. Потапова, 64/163.
Организаторы считают фестиваль главным лингвистическим событием весны и предлагают посетить официальную группу фестиваля для участия в конкурсах.
Расписание
ИСТОЧНИК KP.RU