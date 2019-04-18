Самарцев приглашают на фестиваль языков

18 Апр 22:00 2019-04-18T22:00:36+03:00

А какой язык вы учили в школе? Фото: Антон СЕНЬКО

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Проверить свои знания культуры Германии и немецкого языка, посетить мастер-классы от иностранных студентов, профессоров и доцентов по 16 языкам, среди которых: корейский, тибетский, армянский, болгарский, тамильский, французский, эсперанто и др. Стать участником мастер-класс по основам успешной презентации и встретиться с переводчиком, исследователем и популяризатором тибетского языка Тамарой Илюхиной. Все это можно будет сделать в субботу 20 апреля на Самарском фестивале языков. А завершится фестиваль праздничным концертом.

Мероприятие состоится по адресу: ул. Потапова, 64/163.

Организаторы считают фестиваль главным лингвистическим событием весны и предлагают посетить официальную группу фестиваля для участия в конкурсах.

Расписание

ИСТОЧНИК KP.RU