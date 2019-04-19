Самарская налоговая: «За создание юридического лица через подставных лиц предусмотрена уголовная ответственность»

СЕГОДНЯ 08:23 2019-04-19T08:23:55+03:00

Образование, создание, реорганизация юридического лица через подставных лиц, влекут за собой ответственность, предусмотренную ст.ст. 173.1, 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фото: "КП" Архив

Это же относится к образованию юрлица и его реорганизации

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Инспекция ФНС России по Октябрьскому району Самары уведомляет, что образование, создание, реорганизация юридического лица через подставных лиц, влекут за собой ответственность, предусмотренную ст.ст. 173.1, 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

За представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения предусмотрена административная ответственность по ч. 5 ст.14.25 КоАП РФ, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

Физическое лицо, при выявлении недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц вправе обратиться с заявлением по форме 34001 в Инспекцию ФНС России по Красноглинскому району г.Самары (Единый регистрационный центр), по адресу: 443112, г.Самара, Красноглинский район, ул.С.Лазо, 2а или на сайт Госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU