Часть Монгоры в Сызрани останется без воды

СЕГОДНЯ 08:37 2019-04-19T08:37:42+03:00

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В Монгоре в Сызрани часть домов в пятницу, 19 апреля, останется без воды. Отключат водоснабжение в 1-ом и 2-ом районах Монгоры. Все из-за проведения аварийных работ на насосной станции, сообщает ЕДДС Сызрани.

- 19 апреля 2019 года в связи с проведением аварийных работ на насосной станции ООО «Сызраньводоканал» будет прекращена подача холодного и горячего водоснабжения 1-й и 2-й районы Монгоры, - говорится в сообщении.

В четверг, 18 апреля, в Сызрани около насосной станции произошла коммунальная авария. Исправлять ситуацию начали в 14:10. Воду в несколько районов города начали подавать с пониженным давлением.

- В результате аварии в 1, 2 и 3 микрорайоны Монгоры, в район Засызран и поселок Западный вода стала подаваться с пониженным давлением. Ремонтные работы продолжались всю ночь, - рассказали в администрации города.

Когда аварию устранят, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU