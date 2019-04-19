2019-04-19T09:25:10+03:00
Общество

Глава Самары Елена Лапушкина стала зарабатывать больше на 500 тыс рублей

Она задекларировала годовой доход в 2,48 млн рублей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Елена Лапушкина поделилась сведениями о доходахЕлена Лапушкина поделилась сведениями о доходах
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Глава Самары Елена Лапушкина поделилась сведениями о своих доходах и имуществах. Декларация, как того и требует закон, опубликована на сайте городской администрации. Согласно этому документу в 2019 году доходы главы города выросли на 500 тыс рублей по сравнению с прошлым годом. Общая сумма задекларированного дохода - 2,48 миллиона рублей. Если это только зарплата, то она составляет около 200 тыс рублей в месяц.

- В пользовании у главы города находится квартира 47,30 кв.м., в собственности - квартира в 30,9 кв.м. Перечень имущества за год нисколько не поменялся. Автомобилей у мэра Самары нет, - следует из декларации.

В декларации нет сведений о доходах мужа и детей. Напомним, что о личной жизни главы города Елены Лапушкиной известно мало. Она позиционирует себя как человека, который не делится подробностями биографии, концентрируясь на работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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