2019-04-19T09:35:53+03:00
Происшествия

В Тольятти преподаватель вместо студентов писала дипломные работы и получал за это вознаграждение

А теперь женщину обвинили в получении взятки
Евгения ВАСИНА
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Женщину будут судитьЖенщину будут судитьФото: "КП" Архив
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В Тольятти преподавателя политехнического колледжа обвинили в нескольких преступлениях, предусмотренных статьей «получение взятки». Расследованием уголовного дела занимается центральный межрайонный следственный отдел Тольятти СУ СК России по Самарской области.

- По версии следствия, летом 2018 года обвиняемая получала от студентов взятку в размере от 12 до 16 тысяч рублей за написание дипломной работы и последующей ее защиты. Сейчас следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в федеральный суд Центрального района Тольятти для рассмотрения по существу,- сообщили в ведомстве.

В следственном комитете также добавили, что борьба с коррупцией - приоритетное направление работы следственных органов СКР, вне зависимости от субъекта преступления и суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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