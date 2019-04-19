Самарского депутата Халиуллова, замешанного в коррупции, отпустили домой

СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-19T10:27:00+03:00

Мужчина пробудет под домашним арестом до 20 июля

Изменить размер текста: A A

Накануне, 18 апреля, в Самарском районном решали вопрос об изменении меры пресечения для председателя совета депутатов Промышленного района Минахмета Халиулллова. Следователи хотели изменить ему содержание под стражей на домашний арест.

- Судья удовлетворил ходатайство следствия. Халиуллов отправлен под домашний арест. Мера пресечения избрана на 3 месяца, до 20 июля - на время расследования, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в Самаре.

Напомним, что Халиуллова задержали вечером 20 ноября прошлого года сотрудники УФСБ региона. Мужчину обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере. По версии правоохранителей, Минахмет передал врио руководителя самарского фонда капремонта Михаилу Архипову более 1 миллиона рублей. Деньги предназначались в качестве "отката" на контракты по ремонту в многоквартирных домах, которые выполняли аффилированные депутату предприятия. Следователи считают, что Халиуллов представлял интересы ООО "Техстрой", директором которого является его сын.

ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Почему мы готовы пожертвовать деньги на реставрацию сгоревшего Нотр-Дам-де-Пари, но ждем, когда наши памятники восстановит кто-нибудь другой 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прятался от полицейских а потом уехал в Эмираты: в Самаре выбирают меру пресечения для депутата Промышленного района

Минахмет Халиуллов не явился на допрос, потому что у него были куплены билеты для отпуска (подробности)

«Кто-то хочет на мое место»: глава Фонда капремонта, которого арестовали на два месяца, отрицает вину

Михаил Архипов уверяет: его оговорили подрядчики и просится домой к беременной жене (подробности)

Появилась информация об аресте по делу о коррупции в самарском региональном фонде капремонта

Под стражу взят Минахмет Халиуллов (подробности)

По делу о коррупции в самарском региональном фонде капремонта проведены новые обыски

ФСБ по инициативе следствия нагрянули к спикеру Промышленного районного совета (подробности)

Передал Архиповым больше миллиона рублей и прятался в бане: депутата Промышленного района задержали за коммерческий подкуп

В ближайшее время следователи планируют добиться ареста Минахмета Халиуллова, сам он отрицает обвинения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU