2019-04-19T09:57:36+03:00
Происшествия

В Самарской области электричка сбила легковушку

Пострадал водитель машины
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Электропоезд прибыл с опозданием на 41 минуту.Электропоезд прибыл с опозданием на 41 минуту.Фото: "КП" Архив
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В Самарской области на железнодорожном переезде на станции «Жигулевское море» произошло ДТП. Пригородный поезд сбил легковушку. Случилось это вечером в четверг 18 апреля – в районе 21:24. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

- В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Схода подвижного состава нет, устройства инфраструктуры не повреждены. Электропоезд прибыл с опозданием на 41 минуту, - говорится в сообщении.

Работники железной дороги призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на железнодорожных переездах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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