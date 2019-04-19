2019-04-19T10:01:49+03:00
Происшествия

В Тольятти задержали 4000 литров фальсифицированного алкоголя

Спиртосодержащая жидкость хранилась в гараже
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Спиртосодержащую продукцию изъяли и направили на экспертизуСпиртосодержащую продукцию изъяли и направили на экспертизуФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В Тольятти обнаружили склад с незаконным алкоголем. Подозрительный гараж нашли во время оперативных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Тольятти. Они же и задокументировали факт оптовой продажи тольяттинцам фальсифицированной алкогольной продукции. Спиртосодержащую жидкость продавали без лицензии, сертификатов соответствия и товарно-транспортных накладных.

- Сотрудниками органов внутренних дел осмотрен гаражный бокс, расположенный на ул. Магистральной, в котором злоумышленник осуществил продажу и хранение товара. В ходе осмотра, стражи правопорядка изъяли алкогольную продукцию общим объемом более 4000 литров, - рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

В Тольятти задержали 4000 литров фальсифицированного алкоголя.

Сейчас спиртосодержащую продукцию изъяли и направили на экспертизу. После экспертизы правоохранители примут процессуальное решение. А пока полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарцы готовы быть волонтерами и артистами на культурных мероприятиях в городе
Ректор СамГУПС приглашает самарцев на международную конференцию
В Самарской области водитель грузовика с цистерной не пропустил автоледи на «семерке»
В Новой Самаре газоны украсили розами
В Новой Самаре устроят «Весенние забавы» со скоморохом
«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями Советов» песней Виктора Цоя
Чудо не произошло: самарский школьник, отравившийся в санатории, умер
В Самаре в двух пиццериях четыре часа будут продавать пиццу за 100 рублей
Презентация авторского проекта Алексея Елхимова и возможность записать басню Крылова: в областной библиотеке на «Библионочи» будет работать площадка «КП-Самара»
В Самаре делали алкоголь из ветеринарного дезинфектанта
Пьяный житель Октябрьска с ножом напал на сотрудницу парикмахерской
В Тольятти «Гранта» сбила 11-летнего велосипедиста
В Сызрани в пожаре погиб пожилой мужчина