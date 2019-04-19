СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-19T10:01:49+03:00

Спиртосодержащую продукцию изъяли и направили на экспертизу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Тольятти обнаружили склад с незаконным алкоголем. Подозрительный гараж нашли во время оперативных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Тольятти. Они же и задокументировали факт оптовой продажи тольяттинцам фальсифицированной алкогольной продукции. Спиртосодержащую жидкость продавали без лицензии, сертификатов соответствия и товарно-транспортных накладных.

- Сотрудниками органов внутренних дел осмотрен гаражный бокс, расположенный на ул. Магистральной, в котором злоумышленник осуществил продажу и хранение товара. В ходе осмотра, стражи правопорядка изъяли алкогольную продукцию общим объемом более 4000 литров, - рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="768" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/704120" frameborder="0"></iframe> В Тольятти задержали 4000 литров фальсифицированного алкоголя.

Сейчас спиртосодержащую продукцию изъяли и направили на экспертизу. После экспертизы правоохранители примут процессуальное решение. А пока полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU