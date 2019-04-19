В Тольятти задержали 4000 литров фальсифицированного алкоголя
В Тольятти обнаружили склад с незаконным алкоголем. Подозрительный гараж нашли во время оперативных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Тольятти. Они же и задокументировали факт оптовой продажи тольяттинцам фальсифицированной алкогольной продукции. Спиртосодержащую жидкость продавали без лицензии, сертификатов соответствия и товарно-транспортных накладных.
- Сотрудниками органов внутренних дел осмотрен гаражный бокс, расположенный на ул. Магистральной, в котором злоумышленник осуществил продажу и хранение товара. В ходе осмотра, стражи правопорядка изъяли алкогольную продукцию общим объемом более 4000 литров, - рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
В Тольятти задержали 4000 литров фальсифицированного алкоголя.
Сейчас спиртосодержащую продукцию изъяли и направили на экспертизу. После экспертизы правоохранители примут процессуальное решение. А пока полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU