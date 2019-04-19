В Похвистнево в пруду вымерла рыба

СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-19T10:31:53+03:00

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В городе Похвистнево Самарской области в пруду вымерла рыба. Об этом сообщают местные жители, обеспокоенные ситуацией, пишет «Похвистнево-Информ». Издание опубликовало видео, на котором заметно, как на берегу пруда лежат тела рыб.

- В 80-х годах для нужд сельского хозяйства в Похвистневском районе построили плотину на речке Дерягаль - между поселками Терегель и Алёшкино, - рассказывает историю пруда журналист портала. - С развалом Советского Союза этот пруд стал никому не нужен. Вся вода весной уходила через сломанную задвижку. Пруд превратился в большое болото, где нашли свое пристанище цапли, бакланы и лягушки. Но нашлись люди, которые весной и летом 2016 взялись реанимировать пруд. Они хотели превратить это место в зону отдыха.

Из-за чего умерла рыба в водоеме, неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU