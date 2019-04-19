2019-04-19T10:31:53+03:00
Происшествия

В Похвистнево в пруду вымерла рыба

Об этом сообщили местные жители [видео]
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Из-за чего умерла рыба в водоеме, неизвестно.Из-за чего умерла рыба в водоеме, неизвестно.Фото: Скриншот с видео
Изменить размер текста:

В городе Похвистнево Самарской области в пруду вымерла рыба. Об этом сообщают местные жители, обеспокоенные ситуацией, пишет «Похвистнево-Информ». Издание опубликовало видео, на котором заметно, как на берегу пруда лежат тела рыб.

- В 80-х годах для нужд сельского хозяйства в Похвистневском районе построили плотину на речке Дерягаль - между поселками Терегель и Алёшкино, - рассказывает историю пруда журналист портала. - С развалом Советского Союза этот пруд стал никому не нужен. Вся вода весной уходила через сломанную задвижку. Пруд превратился в большое болото, где нашли свое пристанище цапли, бакланы и лягушки. Но нашлись люди, которые весной и летом 2016 взялись реанимировать пруд. Они хотели превратить это место в зону отдыха.

Из-за чего умерла рыба в водоеме, неизвестно.

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Птицы в Самаре. Чем грозят пернатые жителям города и что случится, если птиц в городе не будет

00:00
00:00

В пруду Похвистневского района вымерла вся рыба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарцы готовы быть волонтерами и артистами на культурных мероприятиях в городе
Ректор СамГУПС приглашает самарцев на международную конференцию
В Самарской области водитель грузовика с цистерной не пропустил автоледи на «семерке»
В Новой Самаре газоны украсили розами
В Новой Самаре устроят «Весенние забавы» со скоморохом
«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями Советов» песней Виктора Цоя
Чудо не произошло: самарский школьник, отравившийся в санатории, умер
В Самаре в двух пиццериях четыре часа будут продавать пиццу за 100 рублей
Презентация авторского проекта Алексея Елхимова и возможность записать басню Крылова: в областной библиотеке на «Библионочи» будет работать площадка «КП-Самара»
В Самаре делали алкоголь из ветеринарного дезинфектанта
Пьяный житель Октябрьска с ножом напал на сотрудницу парикмахерской
В Тольятти «Гранта» сбила 11-летнего велосипедиста
В Сызрани в пожаре погиб пожилой мужчина