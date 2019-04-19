Жители Самары могут протестировать обновленный безлимитный 4G интернет за 99 рублей в месяц

СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-19T10:19:44+03:00

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В конце марта 2019 года Билайн представил флагманские тарифы: обновленный «Анлим» и «Супер Анлим» с безлимитным интернетом и пакетом минут по всей России.

«Анлим» нового поколения стал дешевле – всего 99 рублей в первый месяц для новых клиентов с момента подключения, далее для самарских клиентов размер абонентской платы, начиная со 2 месяца, составит 360 рублей в месяц – в эту цену уже включен безлимитный интернет с возможностью просмотра HD-видео на максимальных скоростях. Обновленный «Анлим» стал значительно дешевле аналогичного предложения 2018 года.

Билайн предлагает оценить не только более выгодную стоимость абонентской платы, но и улучшенное качество связи высокоскоростного интернета в Самаре и области.

В 2018 году оператор связи в Самарской области более чем на 20% увеличил число базовых станций 4G. Новые базовые станции работают преимущественно в диапазоне 1800 МГц, что обеспечивает дополнительное емкостное покрытие сети четвертого поколения. Также на всей сети была внедрена новая стратегия для распределения нагрузки, которая позволила значительно повысить средние пользовательские скорости.

Улучшения позитивно отразились на интернет-серфинге в сети четвертого поколения. Сегодня все больше людей отдают предпочтения LTE-девайсам – каждый второй житель области выходит в интернет со смартфона, а объем передаваемых данных в сети 4G вырос на 70%.

Тариф «Супер Анлим», помимо безлимитного интернета и возможности смотреть видео в отличном качестве на высоких скоростях, включает 1500 местных и междугородных минут и пакет SMS. Стоимость тарифа для клиентов составляет 570 рублей в первый месяц и 600 рублей – со второго.

Безлимитный интернет действует при нахождении клиента как в домашней сети, так и в поездках по России, за исключением Чукотского автономного округа, города Севастополь и Республики Крым.

Акция «Анлим» за 99 рублей в первый месяц» доступна новым клиентам для подключения до 31 мая 2019 года. Для получения скидки достаточно набрать специальный номер 067407321 в течение 30 дней после покупки тарифа.

Более подробная информация о новых тарифах будет доступна на сайте www.beeline.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU