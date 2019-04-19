Билеты на матч «Крылья Советов» - «Урал» 25 апреля на «Самара Арене»: стоимость, где купить

СЕГОДНЯ 10:45 2019-04-19T10:45:14+03:00

Началась продажа билетов на игру «Крылья Советов» - «Урал», которая пройдет 25 апреля на стадионе «Самара Арена»

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 19 апреля, стартовала продажа билетов на матч 25 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Урал», который пройдет в четверг, 25 апреля, на стадионе «Самара Арена». Стоят билеты от 300 рублей, сообщает пресс-служба «КС».

- Приобрести их можно в разделе «электронные билеты» (при покупке билетов онлайн на клубном сайте предоставляется скидка 5%), а также в клубных магазинах на стадионе «Металлург» (ул. Строителей, 1) и ТЦ «Сила Спорта» (Московксое шоссе, 17, второй этаж). Также продажа билетов доступна в удаленных кассах, - говорится в сообщении.

Билеты не продают в сектора D113 (1/2), D115 (1/2). Дети до 14 лет смогут пройти на игру только в сопровождении взрослых. Также им нельзя будет купить билет в фанатский сектор – D114.

О скидках и о ценах на сектора можно узнать на сайте «Крыльев Советов».

ИСТОЧНИК KP.RU