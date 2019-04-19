В Самаре в двух пиццериях четыре часа будут продавать пиццу за 100 рублей
В Самаре в субботу, 20 апреля, в двух пиццериях сети «Папа Джонс» пройдет акция «День пиццы». С 12:00 до 16:00 пиццу «Пепперони» 23 см будут продавать за 100 рублей. Акция пройдет в двух ресторанах – на улице Стара-Загоры, 41 и улице Победы, 109.
- Приходите в гости с 12.00 до 16.00 в рестораны по адресу ул. Стара-Загора, 41 и ул. Победы, 109 и получите пиццу Пепперони 23 см всего за 100 рублей, - рассказали организаторы акции.
На «Дне пиццы» будет действовать акция – одна пицца в одни руки.
Напомним, недавно корреспондент «КП-Самара» побывал на кухне пиццерии «Папа Джонс» и узнал, как самому приготовить вкусную пиццу. Рецепт можно посмотреть на сайте samara.kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU