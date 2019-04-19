2019-04-19T13:22:45+03:00
Общество

В Самаре в двух пиццериях четыре часа будут продавать пиццу за 100 рублей

Акция «День пиццы» будет проходить 20 апреля по адресам ул. Стара-Загора, 41 и ул. Победы, 109
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На «Дне пиццы» будет действовать акция – одна пицца в одни руки.На «Дне пиццы» будет действовать акция – одна пицца в одни руки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре в субботу, 20 апреля, в двух пиццериях сети «Папа Джонс» пройдет акция «День пиццы». С 12:00 до 16:00 пиццу «Пепперони» 23 см будут продавать за 100 рублей. Акция пройдет в двух ресторанах – на улице Стара-Загоры, 41 и улице Победы, 109.

- Приходите в гости с 12.00 до 16.00 в рестораны по адресу ул. Стара-Загора, 41 и ул. Победы, 109 и получите пиццу Пепперони 23 см всего за 100 рублей, - рассказали организаторы акции.

На «Дне пиццы» будет действовать акция – одна пицца в одни руки.

Напомним, недавно корреспондент «КП-Самара» побывал на кухне пиццерии «Папа Джонс» и узнал, как самому приготовить вкусную пиццу. Рецепт можно посмотреть на сайте samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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