«Грузовик, решил прилечь»: на одной из стройплощадок Самары грузовик сполз в котлован

СЕГОДНЯ 16:52 2019-04-19T16:52:46+03:00

По одной из версий, край ямы просто не выдержал нагрузки

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Необычное происшествие случилось на стройплощадки в одном из новых районов города. Многотонный грузовик оказался в строительном котловане. В кузове машины были бетонные блоки. По словам очевидцев ЧП произошло в районе «Новая Самара».

- Это произошло в четверг, 18 апреля, примерно после обеда. К счастью, кто не пострадал, - рассказал корреспондентам КП-Самара очевидец. – Грунт ушёл из-под колес. Грузовик был гружёный, тяжелый. Сутки прошли, а машина все еще там.

Фотографии с места ЧП очевидцы выложили в социальные сети и горожане тут же высказали свои версии случившегося.

- Немного устал грузовик, решил прилечь, - уверили одни.

- Нарушение техники безопасности, - твердят другие.

На фотографиях видно, что после «падения» у грузовика серьезно помят кузов, а строители весьма озадаченный.

ИСТОЧНИК KP.RU