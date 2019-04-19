«Грузовик, решил прилечь»: на одной из стройплощадок Самары грузовик сполз в котлован
Необычное происшествие случилось на стройплощадки в одном из новых районов города. Многотонный грузовик оказался в строительном котловане. В кузове машины были бетонные блоки. По словам очевидцев ЧП произошло в районе «Новая Самара».
- Это произошло в четверг, 18 апреля, примерно после обеда. К счастью, кто не пострадал, - рассказал корреспондентам КП-Самара очевидец. – Грунт ушёл из-под колес. Грузовик был гружёный, тяжелый. Сутки прошли, а машина все еще там.
Фотографии с места ЧП очевидцы выложили в социальные сети и горожане тут же высказали свои версии случившегося.
- Немного устал грузовик, решил прилечь, - уверили одни.
- Нарушение техники безопасности, - твердят другие.
На фотографиях видно, что после «падения» у грузовика серьезно помят кузов, а строители весьма озадаченный.
ИСТОЧНИК KP.RU