2019-04-20T09:37:42+03:00
Общество

Глава Сызрани заработал в 2018 году 9,5 миллионов рублей - в 4 раза больше, чем мэр Самары

Николай Лядин отчитался о своих дохода за прошлые 12 месяцев
Михаил ГОРЮНОВ
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Доход главы Сызрани за год вырос почти на 3 миллионаДоход главы Сызрани за год вырос почти на 3 миллиона
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Представители власти в Самарской области продолжают отчитываться о своих доходах и имуществе в 2018 году. Так, глава города Сызрань Николай Лядин за прошлые 12 месяцев заработал 9,5 миллионов рублей.

- Лядин владеет земельным участком площадью 20 соток, домом, двумя квартирами и гаражом. Также ему принадлежит автомобиль Lexus RX 450H, моторная лодка, катер и два прицепа, - следует из опубликованных данных.

Отметим, что доход Лядина в 2017 году составлял 6,7 миллионов рублей - меньше почти на 3 млн. К слову, согласно тем же сведениям - мэр Самары, областного центра, Елена Лапушкина за 2018 год заработала примерно в 4 раза меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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