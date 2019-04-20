Сотрудники Росгвардии обезвредили гранату, найденную возле школы в Самаре

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-20T10:03:32+03:00

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В управлении Росгвардии по Самарской области рассказали о ситуации с гранатой, которую вчера днем, в пятницу 19 апреля, обнаружили возле школы на Советской Армии. Боеприпас обезврежен, а учебное заведение работает в штатном режиме.

- На место происшествия немедленно выехала инженерно-техническая группа ОМОН, которая выяснила, что найденный предмет действительно является гранатой с элементами коррозии, - сообщили в ведомстве.

После того, как гранату обезвредили, ее передали сотрудникам полиции для проведения дальнейшей проверки. По ее итогам будет принято процессуальное решение. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU