В Самарской области при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-20T10:33:34+03:00

Сейчас устанавливается причина пожара, а также личность погибшего мужчины

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Трагедия произошла сегодня рано утром, 20 апреля, в Самарской области. На улице Хлебородов села Пестравка загорелся частный дом. Информация о пожаре поступила в оперативные службы примерно в 4-54.

- По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит частный дом на площади 42 квадратных метра. В 05-27 пожар удалось ликвидировать, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

К сожалению, не обошлось без жертв. На пожаре погибла 63-летняя женщина и мужчина, личность которого сейчас устанавливается. В МЧС отмечают, что в ликвидации огня участвовали 20 человек личного состава и 7 единиц техники. Причину возгорания сейчас выясняют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU