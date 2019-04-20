Синоптики пообещали жителям Самары теплую погоду в конце апреля

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-20T11:10:16+03:00

Тепло в регион возвращается уже сейчас

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Конец апреля порадует жителей Самарской области. В регионе должна установиться теплая погода. Комфортная для жителей температура возвращается уже в ближайшие дни.

— Погода в Среднем Поволжье будет обусловлена полем повышенного атмосферного давления у земли. Существенных осадков не ожидается, - сообщили накануне в Приволжском УГМС.

Специалисты рассказали, что температура воздуха будет постепенно нарастать, в ночные и дневные часы, приближаясь к средним многолетним значениям. Сегодня, 20 апреля, в Самаре будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха поднимется местами до + 13 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU