2019-04-20T13:00:37+03:00
Общество

Для жителей Самары открылась речная переправа в Ширяево

Также стали доступны направления в Шелехметь и Гаврилову Поляну
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Теплоходы будут отправляться от речного вокзалаТеплоходы будут отправляться от речного вокзалаФото: Антон СЕНЬКО
Изменить размер текста:

19 апреля, в пятницу, открылись речные переправы из Самары. Накануне стали доступны три направления - в Ширяево, Шелехметь и Гаврилову Поляну.

- Первый рейс в Ширяево из Самары будет отправляться в 8:30 и в 9:30 от поляны имени Фрунзе. В 8:15 из Самары в направлении Шелехметь и в этом же направлении в 8:40 от Нижнего пляжа, - рассказывают в Самарском речном пассажирском предприятии.

В сторону Гавриловой поляны теплоход стартует в 7:47 от Речного вокзала и в 8:50 от поляны имени Фрунзе.

Обратный рейс из Ширяево ежедневно будет отходить в 16:00. Более подробное расписание смотрите на сайте СРПП. Отметим, что изменилось расписание и для теплоходов, следующих в Проран и Рождествено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подписчики Александра Хинштейна восхитились красотой его жены
"Динамо" и "Крылья Советов" объявили составы на матч 24-го тура РПЛ
Три призывника Промышленного района Самары попали в Президентский полк
В Самаре в субботу состоялся пробный запуск городских фонтанов
Синоптики пообещали жителям Самары теплую погоду в конце апреля
В Самарской области при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина
Сотрудники Росгвардии обезвредили гранату, найденную возле школы в Самаре
Глава Сызрани заработал в 2018 году 9,5 миллионов рублей - в 4 раза больше, чем мэр Самары
В Самаре коммунальщики активно красят урны, бордюры и опоры светофоров
Самара стала одним из городов с самыми дешевыми отелями
Водосливную плотину на Жигулевской ГЭС откроют 22 апреля
В Сызрани на кладбище под мусоровоз влетела семерка
Бывшие сотрудницы "Почты России" получили условные сроки за поборы
В Самаре работают над получением статуса исторического поселения
В Самаре после зимы приводят в порядок пешеходные направляющие ограждения