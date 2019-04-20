Для жителей Самары открылась речная переправа в Ширяево

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-20T13:00:37+03:00

Также стали доступны направления в Шелехметь и Гаврилову Поляну

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19 апреля, в пятницу, открылись речные переправы из Самары. Накануне стали доступны три направления - в Ширяево, Шелехметь и Гаврилову Поляну.

- Первый рейс в Ширяево из Самары будет отправляться в 8:30 и в 9:30 от поляны имени Фрунзе. В 8:15 из Самары в направлении Шелехметь и в этом же направлении в 8:40 от Нижнего пляжа, - рассказывают в Самарском речном пассажирском предприятии.

В сторону Гавриловой поляны теплоход стартует в 7:47 от Речного вокзала и в 8:50 от поляны имени Фрунзе.

Обратный рейс из Ширяево ежедневно будет отходить в 16:00. Более подробное расписание смотрите на сайте СРПП. Отметим, что изменилось расписание и для теплоходов, следующих в Проран и Рождествено.

ИСТОЧНИК KP.RU