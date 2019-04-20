В Самаре в субботу состоялся пробный запуск городских фонтанов

СЕГОДНЯ 14:17 2019-04-20T14:17:29+03:00

Как отметила мэр Елена Лапушкина, в этом году фонтаны заработают 28 апреля

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Один из фонтанов заработал в сквере РодинаФото: соцсети

Сегодня, в субботу 20 апреля, в областной столице проходит не только Общегородской субботник, фото и подробности которого можно посмотреть на samara.kp.ru. Традиционно с этим мероприятием совмещено пробный запуск фонтанов.

- Проконтролировать запуск у бассейна ЦСКА на набережной приехала глава города Елена Лапушкина. Пробный пуск прошел успешно, - отмечают представители администрации Самары в своем твиттере.

По словам Лапушкиной, в этом году фонтаны заработают в штатном режиме раньше обычного. Случится это не в мае, а уже в следующее воскресенье - 28 апреля. Отметим, что запускают 20 числа и остальные фонтаны. Так, один из них сегодня заработал в сквере Родина в Промышленном районе.

ИСТОЧНИК KP.RU