Три призывника Промышленного района Самары попали в Президентский полк

СЕГОДНЯ 15:14 2019-04-20T16:34:20+03:00

Об этом стало известно на празднике День призывника

Изменить размер текста: A A

20 апреля в сквере Родина в областной столице состоялся традиционный День призывника. Организовал мероприятие военный комиссариат Промышленного района при поддержке администрации и Дома дружбы народов.

- Это очень волнующий день, потому что уже в понедельник мы провожаем первых ребят весеннего призыва – 12 человек отправятся на сборно-призывной пункт в Сызрань. План на призыв в эту кампанию в Промышленном районе 225 человек, из них трое отправятся служить в Москву, в Президентский полк. Думаю, мы будем гордиться нашими призывниками, которые будут служить достойно, - заявила Военный комиссар Промышленного района Елена Черникова.

Павел Белов – один из тех ребят, которые будут служить в Президентском полку - отметил, что не задумывался о желании идти в армию. Раз положено - значит буду! Молодой человек уверен, служба в Президентском полку откроет для него хорошие перспективы.

Всего более 3000 жителей области отправятся служить Отечеству в ближайшие месяцы.

- Молодежь должна помнить, какой ценой отстояли деды и прадеды мир на земле. Защита Родины – это священный долг каждого гражданина страны, - рассказывали сегодня будущим солдатам ветераны Вооруженных сил.

- Трудностей будет немало, но они при положительном настрое на службу и серьезном отношении к ней вполне преодолимы», - наставлял ребят генерал Сергей Землянский.

По словам работников военкоматов, традиционно популярны у молодежи воздушно-десантные войска. Однако ими предпочтения губернских призывников не ограничиваются. Просятся и в подводники, и в воздушно-космические силы, и в морскую пехоту. Десантники, морпехи и Росгвардейцы развернули экспозиции, рассказывающие о службе в этих силовых структурах.

Что же касается президентского полка, то в него от Самарской области отправится всего 15 человек. Некоторые из эти молодых людей уже заявляют о том, что в дальнейшем готовы служить в армии по контракту.

Отметим, что в рамках праздника работала полевая кухня, спортсмены устроили показательные выступления, как и национальные творческие коллективы. Также работали интерактивные площадки, а все желающие могли получить консультации по вопросам призыва и службы в армии. Помимо этого был организован пункт отбора военнослужащих для прохождения военной службы по контракту. Присутствовали на празднике и юнармейцы.

Для ветеранов и призывников выступили студенты Самарского юридического института федеральной службы исполнения наказаний России, яркий номер представили девушки-барабанщицы, юноши показали строевые приемы с оружием и технику рукопашного боя. Свои номера показали творческие коллективы Дома дружбы народов Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU