2019-04-20T16:48:54+03:00
Общество

Подписчики Александра Хинштейна восхитились красотой его жены

Депутат и его избранница посетили открытие Московского кинофестиваля
Михаил ГОРЮНОВ
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Большинство подписчиков Хинштейна считают Александра и Полю красивой паройБольшинство подписчиков Хинштейна считают Александра и Полю красивой паройФото: соцсети
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Депутат госдумы от Самарской области Александр Хинштейн накануне принял участие в светском мероприятии. Сделал он это вместе со своей супругой Полей Поляковой, которая удивила подписчиков политика, рассказавшего об этом событии у себя в твиттере, своей красотой.

- С женой на вчерашнем открытии Московского кинофестиваля, - так подписал опубликованное фото с женой Хинштейн.

Посещение фестиваля кино для депутата не случайно, ведь Поля как раз актриса. Многие читатели назвали Александра и его избранницу красивой парой и получили от народного избранника слова благодарности. А кое-кто отметил, что Хинштейн стал очень стройным. Политик не растерялся и пошутил, что жена его не кормит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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