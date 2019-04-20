2019-04-20T17:03:56+03:00
Общество

В Самаре открыли мемориальную доску в честь режиссера Вячеслава Гвоздкова

Сегодня заслуженному деятелю искусств РФ исполнилось бы 72 года
Михаил ГОРЮНОВ
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Вспоминали Гвоздкова сегодня его близкие, друзья, коллеги и просто неравнодушные жители городаВспоминали Гвоздкова сегодня его близкие, друзья, коллеги и просто неравнодушные жители городаФото: соцсети
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20 апреля заслуженному деятелю искусств РФ, руководителю самарского драмтеатра, режиссеру и педагогу Вячеславу Гвоздкову исполнилось бы 72 года. Он скончался 21 января 2018 года, а сегодня память мужчины увековечили на улице Самарской.

- Сегодня состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Вячеслава Алексеевича Гвоздкова, на доме, где жил Мастер с 1999 по 2018 год (ул. Самарская 239).Мы рады, что с этого дня память о В. А. Гвоздкове увековечена в нашем городе, который он считал своим домом, - сообщили в Самарском академическом театре драмы имени Горького.

Барельеф выполнен рукой скульптура Карена Саркисова. На мероприятие пришли коллеги, друзья, близкие, ученики, представители администрации и областного Минкульта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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