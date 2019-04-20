Студенты и преподаватели СамГУПС присоединились к общегородскому субботнику
Представители Самарского государственного университета путей сообщения присоединились к общегородскому субботнику. Ректор Иван Андрончев вместе с коллегами с самого утра благоустраивал территорию возле вуза. Прошлогодняя листва и мусор были сложены в пакеты и будут вывезены. Теперь площадка возле главного корпуса СамГУПС блестит чистотой, а паровоз ждет майских праздников.
- Также студенты и преподаватели университета работали в парке Дружбы. Весело орудовали граблями и лопатами. Пример молодежи подавал ректор СамГУПС Иван Андрончев, - рассказали "КП-Самара" в СамГУПС.
Отметим, что представители вуза вместе с главой администрации Советского внутригородского района Вадимом Бородиным высадили в парке туи. За своими саженцами они обещали присматривать.
ИСТОЧНИК KP.RU