Студенты и преподаватели СамГУПС присоединились к общегородскому субботнику

СЕГОДНЯ 17:49 2019-04-20T17:49:43+03:00

Студенты и преподаватели вуза работали продуктивно и с хорошим настроением

Представители вуза убрали территорию не только возле университета, но и в парке Дружбы

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Представители Самарского государственного университета путей сообщения присоединились к общегородскому субботнику. Ректор Иван Андрончев вместе с коллегами с самого утра благоустраивал территорию возле вуза. Прошлогодняя листва и мусор были сложены в пакеты и будут вывезены. Теперь площадка возле главного корпуса СамГУПС блестит чистотой, а паровоз ждет майских праздников.

- Также студенты и преподаватели университета работали в парке Дружбы. Весело орудовали граблями и лопатами. Пример молодежи подавал ректор СамГУПС Иван Андрончев, - рассказали "КП-Самара" в СамГУПС.

Отметим, что представители вуза вместе с главой администрации Советского внутригородского района Вадимом Бородиным высадили в парке туи. За своими саженцами они обещали присматривать.

ИСТОЧНИК KP.RU