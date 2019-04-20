2019-04-20T17:49:43+03:00
Общество

Студенты и преподаватели СамГУПС присоединились к общегородскому субботнику

Представители вуза убрали территорию не только возле университета, но и в парке Дружбы
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Студенты и преподаватели вуза работали продуктивно и с хорошим настроениемСтуденты и преподаватели вуза работали продуктивно и с хорошим настроением
Изменить размер текста:

Представители Самарского государственного университета путей сообщения присоединились к общегородскому субботнику. Ректор Иван Андрончев вместе с коллегами с самого утра благоустраивал территорию возле вуза. Прошлогодняя листва и мусор были сложены в пакеты и будут вывезены. Теперь площадка возле главного корпуса СамГУПС блестит чистотой, а паровоз ждет майских праздников.

- Также студенты и преподаватели университета работали в парке Дружбы. Весело орудовали граблями и лопатами. Пример молодежи подавал ректор СамГУПС Иван Андрончев, - рассказали "КП-Самара" в СамГУПС.

Отметим, что представители вуза вместе с главой администрации Советского внутригородского района Вадимом Бородиным высадили в парке туи. За своими саженцами они обещали присматривать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре такси провалилось в открытый колодец, очевидцы сделали фото
В Самарской области водитель "десятки" сильно разогнался и улетел в кювет
В Сызрани мужчина увидел в кошельке своей соседки 5 тысяч рублей и ограбил ее
В Сызрани 8 пожарных тушили серьезный пожар на сухой траве
В Самаре открыли мемориальную доску в честь режиссера Вячеслава Гвоздкова
Подписчики Александра Хинштейна восхитились красотой его жены
"Динамо" и "Крылья Советов" объявили составы на матч 24-го тура РПЛ
Три призывника Промышленного района Самары попали в Президентский полк
В Самаре в субботу состоялся пробный запуск городских фонтанов
Для жителей Самары открылась речная переправа в Ширяево
Синоптики пообещали жителям Самары теплую погоду в конце апреля
В Самарской области при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина
Сотрудники Росгвардии обезвредили гранату, найденную возле школы в Самаре
Глава Сызрани заработал в 2018 году 9,5 миллионов рублей - в 4 раза больше, чем мэр Самары
В Самаре коммунальщики активно красят урны, бордюры и опоры светофоров
Самара стала одним из городов с самыми дешевыми отелями
Водосливную плотину на Жигулевской ГЭС откроют 22 апреля
В Сызрани на кладбище под мусоровоз влетела семерка
Бывшие сотрудницы "Почты России" получили условные сроки за поборы
В Самаре работают над получением статуса исторического поселения
В Самаре после зимы приводят в порядок пешеходные направляющие ограждения