В Сызрани 8 пожарных тушили серьезный пожар на сухой траве

СЕГОДНЯ 18:37 2019-04-20T18:37:50+03:00

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Сегодня днем, в субботу 20 апреля, в ЦУКС ГУ МЧС Самарской области поступило сообщение о возгорании сухой травы. В 14:12 заявитель рассказал, что пожар начался в районе улицы Звездной в городе. Сызрань.

- Горела сухая трава на площади 150 квадратных метров.Пострадавших в результате пожара нет. Распространение огня на постройки не допущено, - сообщает пресс-служба ведомства.

По информации специалистов, на ликвидацию пожара привлекались 8 человек и 2 единицы техники. В 15-47 пламя было ликвидировано. Сейчас причина возгорания устанавливается. В МЧС напоминают, что жителям нужно быть внимательным и осторожным при обращении с огнем, соблюдать правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

ИСТОЧНИК KP.RU