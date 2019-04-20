В Сызрани мужчина увидел в кошельке своей соседки 5 тысяч рублей и ограбил ее

СЕГОДНЯ 19:12 2019-04-20T19:12:03+03:00

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На днях в полицию Сызрани обратилась 68-летняя местная жительница. Она заявила, что на лестничной площадки многоквартирного дома на улице Лазо у нее отобрали кошелек, в котором были 5 тысяч рублей.

- По словам женщины, к ней зашел знакомый и попросил денег «в долг». Мужчина проживал в соседнем подъезде и был потерпевшей хорошо знаком, поэтому она без опаски открыла ему дверь, - рассказывают об обстоятельствах случившегося в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Пенсионерка взяла кошелек и уже планировала дать соседу деньги, а тот, увидев крупную купюру, выхватил из рук женщины кошелек и выбежал из подъезда.

Потерпевшая призналась полицейским, что пыталась вернуть похищенное сама. Обращалась к соседу, а он делал вид, что не понимает, о чем речь. Только тогда она решила обратиться в ОВД.

Как оказалось, 36-летний злоумышленник уже судим за злостное уклонение от уплаты средств содержания на детей или нетрудоспособных родителей. Его задержали сотрудники ППС. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и во всем признался. Он силовикам объяснил, что деньги раздал своим кредиторам, а на оставшуюся часть купил спиртного.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Не исключено, что задержанный причастен к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU