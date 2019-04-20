В Самаре такси провалилось в открытый колодец, очевидцы сделали фото
Необычное ДТП произошло сегодня, в субботу, 20 апреля, в областной столице. В беду в очередной раз попал водитель службы "Яндекс.Такси".
- Ново Вокзальная/Стара Загора. Автомобиль "поймал" открытый колодец, - сообщают очевидцы в паблике "ДТП 163 Самара".
Как следует из прикрепленной к посту фотографии, машина марки “Рено Логан” угодила в западню прямо на повороте. К счастью, такой поворот событий не смутил других автолюбителей и они в иномарку не врезались. Пострадавших тоже нет. После аварии на указанном участке дороги образовалась небольшая пробка. Затор удалось ликвидировать в кратчайшие строки. В социальных сетях отмечают, что в случившемся виноват именно таксист. По мнению пользователей, он куда-то торопился и не увидел колодец.
ИСТОЧНИК KP.RU