В Самаре такси провалилось в открытый колодец, очевидцы сделали фото

СЕГОДНЯ 21:14 2019-04-20T21:14:24+03:00

К счастью, другие машины в попавший в западню автомобиль не врезались

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Необычное ДТП произошло сегодня, в субботу, 20 апреля, в областной столице. В беду в очередной раз попал водитель службы "Яндекс.Такси".

- Ново Вокзальная/Стара Загора. Автомобиль "поймал" открытый колодец, - сообщают очевидцы в паблике "ДТП 163 Самара".

Как следует из прикрепленной к посту фотографии, машина марки “Рено Логан” угодила в западню прямо на повороте. К счастью, такой поворот событий не смутил других автолюбителей и они в иномарку не врезались. Пострадавших тоже нет. После аварии на указанном участке дороги образовалась небольшая пробка. Затор удалось ликвидировать в кратчайшие строки. В социальных сетях отмечают, что в случившемся виноват именно таксист. По мнению пользователей, он куда-то торопился и не увидел колодец.

ИСТОЧНИК KP.RU