2019-04-21T08:47:40+03:00
Общество

В Самарской области пятеро подростков чудом не попали под колеса автомобиля

Молодые люди переходили дорогу по пешеходному переходу
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: "Маленькая Сызрань"Фото: "Маленькая Сызрань"
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В субботу, 20 апреля, в Сызрани пятеро подростков чуть на попали под колеса отечественной легковушки. Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», это произошло около 22 часов недалеко от станции переливания крови.

Подростки собирались перейти дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль на ближайшей к ним полосе остановился. Молодые люди решили, что и другие авто притормозят, и что дорого свободна.

Но автомобиль «Лада Калина», который двигался по следующей полосе не остановился и даже не снизил скорость. Машина неслась прямо на ребят. Единственное, что спасло подростков — реакция водителя. Он резко свернул на свободную встречную полосу и объехал пешеходов буквально в сантиметрах от них.

После этого подростки спокойно перешли оставшуюся часть дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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