2019-04-21T09:35:59+03:00
Происшествия

В Самаре поймали группу наркоторговцев, которые совершили 28 тяжких преступлений

Самарские полицейские подвели итоги работы за первый квартал 2019 года
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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За первые три месяца этого года в Самара снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, а также число их жертв и пострадавших людей. Такие данные были озвучены на оперативном совещании в управлении МВД России по Самарской области.

Кроме того, были отмечены успехи правоохранительных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Так, сотрудники самарской полиции пресекли деятельность группы лиц, которые распространяли запрещенные вещества при помощи информационно-телекоммуникационных сетей. Кроме того, преступники были причастны к 28 особо тяжким преступлениям, и это было доказано. Из незаконного оборота было изъято более 4 килограммов наркотических средств.

По словам исполняющего обязанности начальника управления МВД России по Самаре Вячеслава Хомских, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, уделяется отдельное внимание, так как данный вид преступления, в большинстве случаев, способствует совершению других преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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