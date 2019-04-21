Три жительницы Самарской области заплатят штрафы за торговлю «паленой водкой»

СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-21T10:19:02+03:00

Одна из них продавала незаконный алкоголь «из под прилавка» в магазине, а две другие организовали торговлю у себя дома

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Недавно Похвистневский суд оштрафовал трех женщин за торговлю незаконным алкоголем. Об этом сообщает портал «Похвистнево Информ».

Согласно судебным постановлениям одна из женщин работает продавцом в местном магазине. Незаконным алкоголем она торговала мимо кассы, «из под прилавка». Две другие неудавшиеся предпринимательницы организовали торговлю «паленой водкой» прямо у себя в домах.

По решению суда все три женщины были признаны виновными в нарушении статьи административного кодекса «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам»

Суд назначил им наказание в виде штрафа. Каждая из нарушительниц выплатит по 15 тысяч рублей. Кроме того, у женщин будут конфискованы спиртосодержащие жидкости, которые они продавали.

ИСТОЧНИК KP.RU