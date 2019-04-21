Три жительницы Самарской области заплатят штрафы за торговлю «паленой водкой»
Недавно Похвистневский суд оштрафовал трех женщин за торговлю незаконным алкоголем. Об этом сообщает портал «Похвистнево Информ».
Согласно судебным постановлениям одна из женщин работает продавцом в местном магазине. Незаконным алкоголем она торговала мимо кассы, «из под прилавка». Две другие неудавшиеся предпринимательницы организовали торговлю «паленой водкой» прямо у себя в домах.
По решению суда все три женщины были признаны виновными в нарушении статьи административного кодекса «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам»
Суд назначил им наказание в виде штрафа. Каждая из нарушительниц выплатит по 15 тысяч рублей. Кроме того, у женщин будут конфискованы спиртосодержащие жидкости, которые они продавали.
ИСТОЧНИК KP.RU