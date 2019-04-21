«Машину стало трясти, и о кузов бились камни»: самарцев напугал торнадо на Ракитовском шоссе

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-21T12:10:18+03:00

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В субботу, 20 апреля, около 15.30 по парковке около торгового центра «Московский» прошелся пылевой торнадо. Это явление самарцы засняли на видео.

На кадрах видно мечется столб пыли. Свидетелей этого непривычного для Самары явления было много — все кто в тот момент стоял в длинной пробке на Ракитовском шоссе.

Были и те, кто попал в эпицентр этого торнадо.

Я была пару часов назад около ТЦ Московский, так вот, села в машину и смотрю с лева от меня формируется огромный торнадо... Ну я конечно удивилась и решила что он щас закончится... Мои надежды рухнули, когда этот торнадо начал двигаться в мою сторону. Я испугалась, потому что он прошёл прямо через меня... Машину стало трясти и о кузов бились камни, - написала в социальных сетях Анастасия Изварина. - Я взяла телефон и засняла, правда уже концовку... И потом с правой стороны сформировал я ещё один, но меньше в объёме! Вообще нахваталась я страху.

Некоторые в комментариях поспешили успокоить земляков и охарактеризовали явление, как «обычный ветер», а другие перевели все в шутку, что это природа так возмущается состоянием дороги на Ракитовском шоссе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/704438" frameborder="0"></iframe> Пылевой торнадо на Ракитовском шоссе в Самаре 21 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU