2019-04-21T13:16:11+03:00
Происшествия

Подчистил двор: 30-летний житель Самарской области украл у соседей газовый баллон и колеса

Ранее он уже был судим
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: ГУ МВД России по Самарской областиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Жительница одного из сел Богатовского района Самарской области убедилась в том, что в собственном дворе ничего нельзя оставлять без присмотра. Все после того, как у нее со двора частного дома крали баллон с природным газом и два колеса от легкового автомобиля.

Сумма ущерба составила 7700 рублей.

Вора вычислили быстро. Прибывшие по вызову полицейские осмотрели место преступления, изъяли улики, опросили очевидцев произошедшего, и в процессе обхода соседних домов установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 30-летний сосед заявительницы. По данным ГУ МВД России по Самарской области, мужчина уже ранее был судим.

Во дворе дома, где он проживает был обнаружен украденный газовый баллон. Колес на месте не оказалось. Как выяснилось, преступник уже успел их продать.

В ходе допроса мужчина сознался в краже. По факту преступления возбуждено уголовное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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