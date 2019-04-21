Синоптики и МЧС объявили о штормовом предупреждении в Самарской области из-за потепления

СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-21T18:12:58+03:00

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Жителей Самарской области предупреждают о повышенной опасности лесных прогулок. В ближайшие дни, с 21 по 23 апреля в регионе возможен четвертый класс пожароопасности в лесных зонах. Об это предупреждают синоптики и спасатели.

По данным Приволжского гидрометцентра, сегодня, 21 апреля, столбики термометров поднялись до +13-ти градусов. В понедельник, 22 апреля, во вторник, 23 апреля, в Самаре и области станет еще теплее. Температура воздуха поднимется до 17 — 18 градусов выше ноля.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Такая же погода погода ожидается в среду, 24 апреля.

- Погода в Среднем Поволжье будет обусловлена полем повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не ожидается. Температура воздуха, в ночные и дневные часы, будет постепенно нарастать, приближаясь к средним многолетним значениям, - сообщают в Приволжском УГМС.

ИСТОЧНИК KP.RU