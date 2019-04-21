В Сызрани молодые люди переоделись в привидение и ночью пугали прохожих

СЕГОДНЯ 17:50 2019-04-21T17:51:22+03:00

Одному из местных жителей понадобилась медицинская помощь, как и самому «привидению»

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В Сызрани компания молодых людей решила подшутить над своими земляками. И эта шутка чуть не привела к печальным последствиям. Как сообщает «КТВ-Луч», двое молодых людей в возрасте 20 — 22 лет уговорили свою знакомую нарядиться в белую простыню, как привидение. Сами же они взяли ее на руки пошли ночью гулять по городу в надежде пощекотать прохожим нервы. И им это удалось.

В районе Монгоры в 1-м микрорайоне на «шутников» наткнулся 50-летний мужчина, отец двух детей. Первое, что он увидел в темноте девушку в бело «летящую» над землей. Мужчина сильно напугался и закричал. На крик из окон выглянули люди.

По их словам, мужчине понадобилась медицинская помощь. Мужчина обратился к врачу, чтобы справиться с потрясением.

Пострадала и девушка-«привидение». По данным «КТВ-Луч», когда парни расцепили руки, она спрыгнула на землю и подвернула ногу.

ИСТОЧНИК KP.RU