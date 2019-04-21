В Самарской области 21 апреля был перекрыт абсолютный минимум температуры за 20 лет

СЕГОДНЯ 19:18 2019-04-21T19:18:28+03:00

В 1999 году в это время самой холодной ночью было -6,5 градусов

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21 апреля 2019г в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Об этом сообщается на сайте Приволжского гидрометцентра.

По данным синоптиков в ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 апреля, местами в регионе температура воздуха опустилась до -7,2 градусов. Это на 0,7 градуса холоднее, чем 20 лет назад.

В 1999 году в этот этот же период столбики термометров местами по области опустились до 6,5 градусов.

Ближайшем будущем такого похолодания не ожидается. В ночь на понедельник, 22 апреля, и на вторник, 21 апреля, температура воздуха будет опускаться до -2-х градусов. А в дальнейшем, синоптики прогнозируют в ночное время потепление от 0 до +4-градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU