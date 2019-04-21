В общегородском субботнике приняли участие 90 тысяч самарцев

21 Апр 21:45 2019-04-21T21:45:35+03:00

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В минувшую субботу, 20 апреля, в Самаре состоялся третий общегородской субботник в рамках месячника по благоустройству. На уборку города вышло множество людей.

По предварительным данным администрации Самары, в финальном общегородском субботнике приняли участие более 90 тысяч человек.

В их числе была глава Самары Елена Лапушкина, сотрудники коммунальных служб, общественных организаций, муниципальные и государственные служащие, волонтеры и неравнодушные горожане. Присоединилась к генеральной уборке и самарская редакция «Комсомольской правды».

Участники субботника собрали с газонов мусор и прошлогодние сухие листья. Кроме того, были покрашены урны, скамейки и фонарные столбы.

- Хочу еще раз поблагодарит всех, кто на протяжении месячника по благоустройству принимал активное участие в уборке своих дворов, парков и скверов. Всех, кто любит наш город и прикладывает максимум усилий, чтобы он всегда был чистым и красивым», - отметила Елена Лапушкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU