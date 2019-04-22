В министерстве труда Самарской области рассказали, почему на РКЦ «Прогресс» сокращают больше 300 человек

СЕГОДНЯ 08:17 2019-04-22T08:30:56+03:00

По состоянию на 19 апреля в центр занятости Самары обратились 163 человека, которых уволили с предприятия по разным причинам. Фото: "КП" Архив

По словам властей, это связано с рядом причин

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На самарском РКЦ «Прогресс» до 28 июня сократят 333 человека. Такую цифру опубликовало министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. По словам представителей министерства, 64 работника пойдут под увольнение из-за ликвидации подсобного хозяйства в микрорайоне Богатовский, 14 работников – из-за закрытия цеха по производству медицинских изделий, 42 (сотрудники летного отряда ) и 213 (сотрудники других структурных подразделений) работников – из-за сокращения штата.

- По состоянию на 19 апреля в центр занятости Самары обратились 163 человека, которых уволили с предприятия по разным причинам, из них трудоустроились 35 человек, 7 направили на профессиональное обучение, - рассказали в минтруда региона.

В министерстве отметили, что в центре занятости есть больше 10 тысяч вакансий, 3212 из которых подходят для уволенных с «Прогресса».

Если экс-сотрудника РКЦ признают безработным, ему положены пособие и оформление досрочной пенсии для работников предпенсионного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU