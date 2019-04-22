В КХЛ не уехал: лучший бомбардир ВХЛ Александр Тимирев продлил контракт «Ладой»

СЕГОДНЯ 08:29 2019-04-22T08:29:29+03:00

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Лучший бомбардир и снайпер Высшей хоккейной лиги Александр Тимирев продлил контракт с тольяттинской «Ладой». Форвард останется в команде еще как минимум на сезон, сообщает пресс-служба клуба.

- В сезоне 2018/19 Тимирев набрал 61 (32+29) очко в 55 матчах регулярного чемпионата и установил новый рекорд ВХЛ по заброшенным шайбам за один сезон, а также повторил достижение по набранным очкам. В 4 матчах плей-офф на счету Александра 1 передача, - рассказали в «Ладе».

Напомним, после окончания сезона ходили слухи, что 25-летний Тимирев может продолжить карьеру в КХЛ. Даже говорили о конкретных предложениях, однако форвард сделал выбор в пользу Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU