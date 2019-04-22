В Тольятти директора фирм отмыли через покупку и продажу машин больше 4 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:39 2019-04-22T08:39:23+03:00

Сейчас мужчины под подпиской о невыезде. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

В Тольятти уголовное дело возбудили в отношении двух директоров местных коммерческих организаций. Мужчин обвиняют в отмывании денег. Злоумышленники с июля 2017 года по май 2018 с помощью подконтрольных фирм купили и продали три автомобиля. Так они хотели легализовать (отмыть) деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- По предварительной информации, с целью придания правомерного вида владению и пользованию, злоумышленники переводили деньги на счета фирм и потом их обналичивали. Таким образом, подозреваемые легализовали деньги на общую сумму свыше 4 300 000 рублей, - говорится в сообщении.

Злоумышленникам грозят реальные сроки – до 5 лет лишения свободы. Сейчас мужчины под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU