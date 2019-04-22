ЦСКА и здесь чемпион: в Тольятти завершился хоккейный турнир «Кубок Владислава Третьяка»

СЕГОДНЯ 08:48 2019-04-22T11:23:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти завершился детский хоккейный турнир «Кубок Владислава Третьяка». Победителем стали ребята из ЦСКА, которые в финале обыграли других армейцев – команду «СКА - Серебряные Львы» из Санкт-Петербурга.

- Победу в турнире одержал столичный ЦСКА, который выиграл не только все матчи в своей группе, но и решающую игру, - рассказали в пресс-службе тольяттинской «Лады».

В матче за 3 место омский «Авангард» был сильнее казанского «Ак Барса». Хозяева турнира – «Лада» - заняли 8-ое место.

Лучшими игроками турнира стали:

Вратарь - Михаил Егоров (ЦСКА);

Защитник - Лев Либерман («СКА - Серебряные Львы»);

Нападающий - Артем Сосунов («Авангард»);

Бомбардир - Алексей Донцов (ЦСКА).

Напомним, в пятницу, 20 апреля, уже взрослый ЦСКА оформил первый в своей истории Кубок Гагарина. Команда не выигрывала трофеев с 1989 года, когда в последний раз стала чемпионом СССР.

Кубок Третьяка проходит при поддержке министерства спорта и Федерации хоккея РФ, правительства области и депутата Госдумы Евгения Серпера. На открытие турнира ежегодно приезжает президент Федерации хоккея РФ, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк. В Самарской области турнир проводился уже в 12-й раз. До этого в течение десяти лет лет Кубок проходил в Самаре, в прошлом году он состоялся в Сызрани, в этом - в Тольятти.

- Кубок Третьяка имеет огромное значение для популяризации хоккея, для развития, приобщения молодежи к здоровому образу жизни. А для участников соревнований – это мощный стимул показать все, на что они способны. Уверен, что для многих мальчишек получить спортивный трофей из рук самого Владислава Третьяка – незабываемое событие и серьезный стимул для завоевания самых высоких спортивных вершин, - отметил один из организаторов турнира депутат Госдумы Евгений Серпер.

ИСТОЧНИК KP.RU