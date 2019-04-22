В Тольятти суд приговорили местного жителя к 9 годам «строгача» за выращивание конопли
В Тольятти суд приговорил 50-летнего местного жителя к 9 годам колонии строгого режима. Мужчина выращивал у себя в гараже коноплю, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
- Осенью 2016 года осужденный в составе группы незаконно культивировал растения, содержащие наркотические средства. Мужчина через интернет приобрел семена конопли, арендовал гаражное помещение и стал возделывать наркосодержащие растение, - говорится в сообщении.
В сентябре 2018 года полицейские задержали злоумышленника и изъяли у него около 7 кг марихуаны. Сейчас правоохранители ищут всех, кто причастен к выращиванию конопли в гараже в Тольятти.
В Тольятти осудили мужчину, который выращивал коноплю в гараже.
ИСТОЧНИК KP.RU