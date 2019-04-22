Гандболистки «Лады» разгромили «Университет» и вышли в полуфинал чемпионата России

СЕГОДНЯ 09:16 2019-04-22T09:16:03+03:00

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«Лада» пробилась в полуфинал плей-офф чемпионата России по гандболу среди женщин. В воскресенье, 21 апреля, тольяттинки на своей площадке переиграли ижевский «Университет» 46:27.

- Сегодня мы старались отыграть ровнее, чем до этого в гостях. Некоторые ошибки первого матча исправили. Более-менее прикрыли линейного соперниц, но задние броски иногда все равно проходили. Задание было – отстоять и убежать. Так в принципе первый тайм и провели. Хорошо, что игра для нас спокойно складывалась. Это позволило дать всем поиграть, включая нашу талантливую молодежь, - приводит слова тренера «Лады» Александра Хомутова пресс-служба клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU