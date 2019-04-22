В Октябрьске из-за больной лисы, забежавшей в подъезд дома, установили карантин по бешенству

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-22T09:38:48+03:00

Во время карантина в город нельзя ввозить животных, а также нельзя вывозить их из Октябрьска, торговать ими, проводить выставки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К счастью, во время визита животного никто не пострадал

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В Октябрьске установили карантин по бешенству. Он будет действовать два месяца, соответствующий документ подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Причиной карантина стало зараженное животное. КТВ-Луч пишет, что все из-за больной лисы, которая забежала в подъезд дома №1 по улице Белорусской. К счастью, никто не пострадал.

Во время карантина в город нельзя ввозить животных, а также нельзя вывозить их из Октябрьска, торговать ими, проводить выставки.

Кроме того, до 26 мая продлили карантин по бешенству еще в одном городе Самарской области – Жигулевске.

ИСТОЧНИК KP.RU