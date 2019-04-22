В селе Похвистневского района сгорел магазин

СЕГОДНЯ 09:54 2019-04-22T09:54:38+03:00

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В селе Сосновка Похвистневского района Самарской области в воскресенье. 21 апреля, произошел пожар. Ночью там вспыхнул продуктовый магазин. К счастью, никто не пострадал, однако здание сельского магазина выгорело полностью, сообщает портал «Похвистнево-Информ».

Причину пожара сейчас выясняют специалисты.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, за сутки сотрудники управления министерства выезжали на 266 техногенных пожаров и 4 ДТП. Из них пожарные выезжали 163 раза на возгорание мусора и сухой травы.

ИСТОЧНИК KP.RU